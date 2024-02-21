تساقط كثيف للثلوج يعرقل حركة النقل في الصين|فيديو

تسبب هطول الثلوج بكثافة في مناطق واسعة من وسط الصين وشمالها، في إلغاء الرحلات جوّا وعلى متن القطارات أو تأجيلها في عديد المدن.

وأصدرت السلطات في محافظات هيباي وهينان وشاندونج تحذيرات، من مخاطر مرتبطة برداءة الأحوال الجوية قد تواجه المسافرين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

إغلاق جميع الطرقات

وفعَّلت السلطات الإجراءات الخاصة بالاستجابة للحالات الطارئة للتعامل مع التساقطات الكثيفة للثلوج، بمراقبة حركة النقل وإزالة الثلوج من الأماكن التي تعيق تلك الحركة.

كما تسبب استمرار تهاطل الثلوج في إغلاق جميع الطرقات السيارة في شمال محافظة هيباي. وفي مدينة شيجيشوانج اختار الناس التنقل على متن الحافلات أو قطارت الأنفاق.