محافظ دمياط يتفقد أعمال التطوير بمدرستي نصر المتبولي والشعراء الجديدة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية بمدرستي نصر المتبولي الابتدائية المشتركة والشعراء الجديدة للتعليم الأساسي، لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير التي شهدتها المدرستان، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بهما.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والمهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، ووحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة نصر المتبولي الابتدائية المشتركة، لمتابعة أعمال التوسعة التي تضمنت إنشاء مبنى جديد يضم 8 فصول دراسية، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى 32 فصلًا.

وخلال الجولة ، تابع المحافظ الفقرات الفنية والغنائية التي قدمتها طالبات المدرسة ترحيبًا بزيارته، وتفقد الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشعراء الجديدة للتعليم الأساسي، لمتابعة أعمال الإحلال الجزئي والتطوير التي شملت 24 فصلًا دراسيًا، ومعملًا مطورًا، ومكتبة، وحجرات إدارية، وقاعات للأنشطة، ودورات مياه للبنين والبنات ، حيث تفقد الفصول الدراسية بالمدرسة، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، كما تسلّم درع المدرسة تقديرًا لزيارته.