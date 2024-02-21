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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

15 درجة مئوية.. الأرصاد: الطقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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طقس اليوم الأربعاء

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه من المتوقع اليوم وجود تحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن اليوم يشهد زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع  في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الجنوبية، ومائل للدفء في المحافظات الشمالية.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهارـ حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة لـ 15 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن وجود ظاهرة الشبورة المائية يعد دليلا على استقرار الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها على مدار الأيام القادمة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت: “بلاش الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس ومتابعة النشرات الجوية باستمرار”.

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