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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية

حسام حسن
حسام حسن

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل الأزمة الصحية التي عانى منها حسام حسن بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي”.

عانى حسام حسن من أزمة صحية مفاجئة بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر بأيام قليلة، حيث بدأ حسام حسن العمل بسرعة ما تسبب في إصابته بإجهاد شديد إذ اجتمع بجهازه المعاون لمدة ساعات ثم حرص على السفر للإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.
 

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حساسية شديدة وتسمم

وتابع العميد المباراة بشكل طبيعي ودوّن ملاحظاته الفنية لمناقشتها مع جهازه المعاون بعدها تلقى تكريمًا من مسئولي نادي الإسماعيلي وطوال اليوم لم يتناول ومساعدوه أي وجبات ولضيق الوقت قرروا شراء “ساندوتشات” لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية للقاهرة.

 

وبعد الوصول للقاهرة شعر حسام حسن بألم بالمعدة بالإضافة لضيق تنفس ونقل للمستشفى فورًا وبينت الفحوصات معاناته من حساسية شديدة وتسمم وجرى إسعافه بالمستشفى ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات وخرج بعدها مع توصية طبية بالراحة.

حسام حسن منتخب مصر أزمة صحية مباراة الزمالك والإسماعيلي فضائية العربية

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حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية


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