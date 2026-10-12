وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات العملية الإنتاجية، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، والاطمئنان على انتظام العمل والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج.

وخلال الجولة، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العملية الإنتاجية بعدد من خطوط الإنتاج، ومنها مراحل التصنيع بخط تجميع السخانات، الذي يحظى بإقبال من العديد من العملاء.

كما تفقد الوزير ورش تغليف وفحص السخانات، وتقطيع الصاج، وتصنيع السربنتينة النحاسية المستخدمة في إنتاج السخانات، التي يتم تصنيعها بكفاءة عالية باستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب الآلي (CNC)، بما يعكس الحرص على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لتطوير العملية الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وأوضح "جمبلاط" أن شركات الإنتاج الحربي تعمل على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وخدمة المجتمع المدني، مع مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في ضوء التوجيهات الرئاسية، بما يدعم توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، ويتيح الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والخبرات الفنية والتكنولوجية، ويسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على زيادة معدلات الإنتاج، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان الصناعي، بما يضمن تقديم منتجات تتمتع بكفاءة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق.

وأكد "جمبلاط" أهمية مواكبة المتغيرات السوقية، والعمل على تحقيق التوازن بين جودة المنتجات وتكلفتها، بما يعزز قدرة المنتجات المدنية للشركات التابعة للوزارة على المنافسة في الأسواق، ويسهم في زيادة المبيعات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

واختتم وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بعقد لقاء مع العاملين بالشركة، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم منظومة العمل والإنتاج، وضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على رأس المال البشري.