بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط إنتاج المدافع والأسلحة بمصنع 100 الحربي

في ضوء الحرص على مواصلة الزيارات الميدانية للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها والتأكد من انتظام العمل.

وبالتزامن مع احتفالات أكتوبر؛ استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد خط إنتاج المدافع والأسلحة، كما تم المرور على عدد من الورش وخطوط الإنتاج بالشركة، والتي تضطلع بتصنيع وتشغيل مجموعة متنوعة من المكونات والأجزاء الهندسية، حيث تابع الوزير مراحل التصنيع المختلفة، واطلع على آليات العمل المتبعة لتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، واطمأن على أحوال العاملين وإلتزامهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما حرص على متابعة الحالة الفنية للماكينات والتأكد من انتظام أعمال الصيانة الدورية لها.

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط توجيهات بالعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة الماكينات والمعدات المتاحة، وخاصةً تعظيم الاستفادة من مركز التشغيل CNC للأجزاء الكبيرة والثقيلة والذي يضم ماكينة قادرة على التشغيل الرقمي لهذه الأجزاء بأعلى كفاءة، مؤكدًا أنه لا مجال لوجود ماكينة غير مستغلة أو متوقفة عن العمل، موجهًا بوضع خطط واضحة لتعظيم معدلات تشغيل الماكينات والاستفادة من طاقاتها بالشكل الأمثل لضمان مواصلة الإنتاج بأعلى جودة.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات بأهمية السعي إلى التوسع في تصنيع المنتجات التي تسهم في تحقيق عائد مباشر للشركة، فضلا عن العمل على تلبية احتياجات المصانع وشركات المقاولات والجهات المختلفة من قطع الغيار المتنوعة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالشركة (مصنع 100 الحربي) لتصنيع قطع الغيار والمكونات اللازمة للمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج بالشركة بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر خارجية، وخفض تكاليف وتوقيتات تدبير قطع الغيار، ورفع جاهزية المعدات واستمرارية العملية الإنتاجية.

وخلال الجولة، اطّلع الوزير على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات المسندة إلى شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات، والعمل على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مع التطبيق الصارم لمعايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية.

واجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط بالعاملين بالشركة (مصنع 100 الحربي)، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للإطلاع على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية وأحد أهم مقومات نجاح العملية الإنتاجية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء ومواصلة عمليات التطوير داخل الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم الصناعة الوطنية.

تأتي هذه الجولة التفقدية المفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) عقب زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربي لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، في ضوء الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بهدف الوقوف على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، ورصد أي تحديات قد تطرأ بصورة دقيقة، ووضع الحلول المناسبة لها.