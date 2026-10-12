قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل لقاءات العناصر السلفية بـ محمد مرسي بقصر الاتحادية
إسرائيل.. قتيل و19 مصابا بعضهم بحالة خطرة جراء انفجار قرب الحدود اللبنانية
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. التوقيت المتوقع وإمساكية الصلاة ومواعيد السحور والإفطار
هيكلة شاملة وأولويات تشريعية ورقابية.. برلمانية الجبهة الوطنية تبدأ مرحلة جديدة بقيادة أبو العينين
وزير الداخلية الأسبق: مرسي طلب الانسحاب من الحكم.. وخيرت الشاطر هدده بالقتل
يقترب من 53 جنيها..ارتفاع الدولار اليوم في ختام التعاملات
بسبب شادية.. تعديلات على بوستر مهرجان القاهرة السينمائي.. خاص
مصر تعرض فرص الاستثمار السياحي على كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية
أبو العينين أمام برلمانية الجبهة الوطنية: المواطن على رأس أولوياتنا.. ونعمل لتقديم أداء تشريعي ورقابي مؤثر
قناة السويس تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.. تفاصيل
أبو العينين: حزب الجبهة الوطنية يستهدف تقديم نموذجا برلمانيا قويا وفاعلا
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في المؤتمر الرابع للكنائس العربية بالولايات المتحدة

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات المؤتمر الرابع للكنائس العربية بشرق الولايات المتحدة، الذي عُقد بولاية نيوجيرسي الأمريكية تحت عنوان «لست أستحي بإنجيل المسيح»، وذلك في بداية جولته الرعوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور ماهر صموئيل، والدكتور القس رائف عزب، والدكتور سامح الياس، والقس عزيز رزق الله، والقس بيتر ارمنس، والقس يوسام اميل بطرس، والقس صفوت عطية، والقس عماد جرجس، والقس ماجد فوزي، والقس چوزيف جندي، والقس جمال بديع، والقس منسى يوسف، والقس ايمن محروس، والشيخ رضا البطل، والشيخ ماهر عوض، والأخ فكري يوسف، والمهندس چون جمال بديع، والشيخ جوزيف نجيب، والأخ اميل عوض، إلى جانب فقرات التسبيح والصلاة.

وخلال مشاركته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي عددًا من المحاضرات التي تناولت العلاقة بين الإيمان والحياة اليومية، ودور الإنجيل في تشكيل وعي الإنسان وسلوكه، وانعكاس الإيمان المسيحي على علاقته بالسلطة والوطن والآخرين، مؤكدًا أهمية ترجمة المبادئ الإيمانية إلى ممارسات عملية تعزز المسؤولية والمحبة واحترام كرامة الإنسان.

وفي محاضرته حول «الإنجيل والسلطة»، أوضح الدكتور القس أندريه زكي أن الإيمان الحقيقي ينعكس على علاقة الإنسان بالله وبنفسه وبالآخرين، وصولًا إلى علاقته بالسلطة والمجتمع.

وأكد أن المسؤولية المرتبطة بالسلطة تمتد إلى كل إنسان يمتلك قدرًا من القوة أو التأثير، سواء داخل الأسرة أو في العمل أو في موقع المسؤولية، موضحًا أن السؤال الأساسي هو: كيف يستخدم الإنسان ما يملكه من سلطة؟ وهل يوظفها لخدمة الآخرين وحماية الأضعف وبناء الإنسان، أم للسيطرة وإثبات الذات؟

وأضاف أن الإنجيل يدعو الإنسان إلى مراجعة قلبه وطريقة تعامله مع الآخرين، مشددًا على أن المسيح، صاحب كل سلطان، جاء ليخدم لا ليُخدَم، وأن اتباعه يقتضي استخدام القوة والتأثير بطريقة تعكس المحبة والتواضع والمسؤولية.

وفي محاضرته حول «الهوية المسيحية»، تناول الدكتور القس أندريه زكي مفهوم الهوية بوصفها مجموعة من الانتماءات والعلاقات والقيم والالتزامات التي تشكل فهم الإنسان لذاته وموقعه في المجتمع، موضحًا أن الهوية المسيحية تستمد أساسها من الانتماء إلى شخص المسيح، بما ينعكس على قيم الإنسان واختياراته ومسؤولياته.

وأشار إلى أن الانتماء إلى المسيح لا يعني الانعزال عن العالم أو الانفصال عن الواقع الوطني، بل يعيد تشكيل نظرة الإنسان إلى مسؤولياته تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، مؤكدًا أن الانتماء السماوي والانتماء الأرضي ليسا في حالة صراع، وأن الإيمان ينبغي أن يكون دافعًا للحضور الإيجابي والفاعل في المجتمع.

وأضاف أن محبة الله لا يمكن أن تظل مجرد اختبار شخصي أو علاقة داخل الكنيسة، بل ينبغي أن تنعكس في محبة عملية للوطن، والسعي إلى سلامه وخيره، وخدمة الإنسان، موضحًا أن الهوية المسيحية الحقيقية تدفع صاحبها إلى أن يكون عنصرًا فاعلًا وبانيًا في وطنه، وأن يترجم إيمانه إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية ملموسة.

وفي محاضرته حول «الإنجيل والاختلاف وقبول الآخر»، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن الاختلاف في الرأي أو الممارسة لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة أو انقسام، مشيرًا إلى أن رسالة رومية تقدم نموذجًا لكنيسة متنوعة في خلفياتها وقناعاتها، كان عليها أن تتعلم كيف تعيش مع اختلافاتها دون أن تفقد وحدتها في المسيح.

وأوضح أن الإنجيل لا يغيّر فقط ما يؤمن به الإنسان عن الله، بل يغيّر أيضًا نظرته إلى الشخص المختلف عنه، ويعلمه احترام الآخر وضميره وقناعاته، بعيدًا عن التعالي أو ادعاء امتلاك الأفضلية.

وأشار إلى أن قبول الآخر لا يعني الذوبان فيه أو التخلي عن القناعات، بل القدرة على الجمع بين الأمانة للإيمان والانفتاح على الإنسان، مستشهدًا بنماذج كتابية، أبرزها دانيال، الذي عاش في مجتمع مختلف عنه وخدم فيه وظل أمينًا لله، دون أن يتحول اختلافه إلى عداء أو عزلة.

وفي محاضرته حول «الانضباط المسيحي»، تناول الدكتور القس أندريه زكي مفهوم الانضباط بوصفه جزءًا أساسيًا من النمو الروحي والاستجابة العملية لدعوة المسيح، موضحًا أنه لا يقوم على الاعتماد على القوة الذاتية وحدها، بل على الاستجابة لنعمة الله وعمل الروح القدس، من خلال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس والطاعة العملية.

وأكد أن الانضباط عملية مستمرة تتطلب الالتزام والعمل الجاد وإدارة الوقت وتحديد الأولويات، دون أن يتحول إلى قسوة أو جمود أو استنزاف للنفس، مشيرًا إلى أنه يساعد الإنسان على التحرر من سيطرة العادات والرغبات، والنمو في المسؤولية وضبط النفس والتشبه بالمسيح.

وتناول أهمية الانضباط داخل الأسرة، باعتبارها المجال الأول الذي تُختبر فيه هذه المبادئ عمليًا، موضحًا أن وضع الحدود لا يتعارض مع المحبة، بل قد يكون تعبيرًا عنها، وأن التوجيه والحماية ينبغي أن يقترنا بالحكمة ومراعاة اختلاف الأجيال واحتياجات الأبناء إلى الحوار والحرية المسؤولة.

وشدد على أن الانضباط المسيحي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، ولا يقتصر على الأبناء وحدهم، بل يشمل الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، مؤكدًا أن الهدف ليس السيطرة أو انتصار طرف على آخر، بل أن تنمو الأسرة كلها في المحبة والقداسة والمسؤولية، وأن تصبح الحياة اليومية انعكاسًا عمليًا للإيمان.

الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك واللهلي

محمد إبراهيم: سعيد بالخسارة أمام الأهلي.. والزمالك يستحق ركلتي جزاء

ترشيحاتنا

مجمع محاكم أسيوط

تأجيل استئناف نقاشين على حكم إعدامهما بتهمة إنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته في أسيوط

جثة - أرشيفية

جريمة في 45 دقيقة.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة والده ووضعه بالفريزر بالمطرية

المتهمين

قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما طن سولار بأسوان

بالصور

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد