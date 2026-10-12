الأنبا أرساني يرسم 13 شماسًا جديدًا بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الهولندية أمستردام، رسامة شمامسة جدد للخدمة بالكاتدرائية، بيد نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بخدمة الكنيسة وإعداد أبنائها للمشاركة في العمل الكنسي والليتورجي،

صلاة القداس الإلهي

وصلى نيافته القداس الإلهي بالكاتدرائية، وعقب صلاة الصلح، أتم صلوات رسامة 13 من أبناء الكنيسة في رتبتي الشموسية، بواقع 10 شمامسة في رتبة إبصالتس، وهي رتبة المرتل، و3 شمامسة في رتبة أغنسطس، وهي رتبة القارئ، وذلك للخدمة بالكاتدرائية.

وشارك في الصلوات كاهن الكاتدرائية وخورس الشمامسة، إلى جانب أعداد كبيرة من شعب الإيبارشية، في أجواء كنسية عكست مشاركة أبناء الكنيسة في هذه المناسبة الروحية.