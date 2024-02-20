17 مليار كتلة الشمس..علماء يكتشفون جسما هو الألمع في الفضاء|شاهد

اكتشف فريق من العلماء نجما زائفا أو ما يعرف بالكويزار (quasar)، المنطقة الغازية الساخنة المحيطة بثقب أسود، يعد بأنه ألمع جسم في الفضاء، وكان يعتقد بأنه نجم منذ عقود وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر استرنومي.



17 مليار مرة كتلة الشمس

وعرّف فريق العلماء النجم الزائف بأنه جسم بعيد يتزود بالطاقة من الثقوب السوداء ويتميز بالتوهج الشديد ويمكن رؤيته عبر التلسكوب، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويلتهم النجم الزائف وفقا لفريق العلماء في الجامعة الأسترالية ما يعادل 370 شمسًا سنويًا أي شمس واحدة كل يوم.

ويقول المؤلف المشارك في الدراسة صموئيل لاي إن هذا الاكتشاف أذهل علماء الفلك، ويعتبر أمرا استثنائيا. وأضاف لاي: “إنه ثقب أسود تتراوح كتلته بين ملايين إلى مليارات من كتلة الشمس أضعاف كتلة الشمس. لذلك ربما تبلغ كتلة الشمس مليار مرة. لكن كتلة هذا الجسم تبلغ 17 مليار مرة كتلة الشمس”.