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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا تنخدعوا| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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طقس اليوم الثلاثاء

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه من المتوقع اليوم وجود تحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن اليوم يشهد زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع  في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الجنوبية، ومائل للدفء في المحافظات الشمالية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن وجود ظاهرة الشبورة المائية يعد دليلا على استقرار الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها على مدار الأيام القادمة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اليوم وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية؛ متوقعة أن يشهد غدًا المزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، مؤكدة: “بلاش الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس”.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة طقس اليوم

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