وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، عن أن محمد مرسي طلب تعيين صديق له مديرا لأمن الشرقية، و"عبد العاطي" كان بيصور ويبعت لمكتب الارشاد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر «صدى البلد»: «جنينة قصر الاتحادية جميلة، كانوا بيقعدوا ياكلوا فيها، كانوا بيقعدوا في جنينة قصر الاتحادية بيمصوا قصب".

وأضاف: «رئيس الجمهورية جبناله صور في الشرقية بالجلابية على الترعة ومش لابس شبشب».

وأوضح أن جماعة الإخوان قدمت محمد مرسي لأنه رجل ضعيف، مضيفا: «محمد مرسي قال للإخوان عايز أمشي، خيرت الشاطر قال له هنقتلك ونخطف عيالك، لكن مش متأكد من مدى صحتها».