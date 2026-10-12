قناة السويس تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.. تفاصيل

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس ونادي موناكو لليخوت برئاسة برنارد داليساندري، الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال سياحة اليخوت، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

يهدف بروتوكول التعاون إلى الترويج لمراين يخوت قناة السويس بالإسماعيلية والساحل الشمالي، والاستفادة من خبرات نادي موناكو لليخوت في جذب عملاء جدد وتعزيز سياحة اليخوت في مصر، إلى جانب التعاون في مجالات الابتكار والاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة الموارد وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في دعم وتعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

ويُعد نادي موناكو لليخوت أحد أبرز الجهات الفاعلة في صناعة وسياحة اليخوت عالمياً، إذ يعمل كملتقى دولي يضم ما يزيد عن 2500 عضو من 80 جنسية من المعنيين و الفاعلين في صناعة اليخوت حول العالم، وحرصت قناة السويس على المشاركة الفعالة في معرض موناكو لليخوت خلال السنوات الأخيرة لتسليط الضوء على الخدمات المُقدمة بمراين الهيئة وفتح قناة اتصال مباشرة مع عملاء اليخوت والشركات المتخصصة في هذه الصناعة الواعدة.

يأتي بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس ونادي موناكو استكمالًا لجهود الشراكة والتي أثمرت عن إبرام بروتوكول تعاون خلال العام الماضي في مجالات التسويق وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن تطلعه إلى توثيق أواصر التعاون مع نادي موناكو لليخوت، في سبيل تنفيذ استراتيجية قناة السويس الرامية إلى وضع مراين اليخوت التابعة لها في مصاف المراين العالمية، مستفيدة من ميزة الموقع الجغرافي الفريد وحزمة الخدمات عالية الجودة، بما يؤهل مصر لتكون مركزاً وملتقى لسياحة اليخوت على المستوى العالمي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تعكف على المشاركة الفعالة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من نشاط سياحة اليخوت وتعزيز مصادر الدولة المصرية من النقد الأجنبي، لا سيما في ضوء ما تشهده هذه السياحة من طفرة عالمية، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتميز بكونها واحدة من أكثر المناطق البحرية جذباً لليخوت على مستوى العالم.

من جانبه، ثمن برنارد داليساندري، الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، الجهود الملموسة التي تبذلها هيئة قناة السويس في سبيل تطوير مراين يخوت عالمية من الطراز الرفيع بمدينتي الإسماعيلية والعلمين، مشيداً بما شاهده خلال زيارته من إمكانات وخدمات وتسهيلات بحرية ولوجستية متطورة تقدمها الهيئة لعملائها.

وقع بروتوكول التعاون عن هيئة قناة السويس، الربان محمد محسن، فيما وقع عن نادي موناكو لليخوت، السيد/ برنارد داليساندري، الأمين العام والعضو المنتدب لنادي موناكو لليخوت، بحضور السيدة/ أودري لوشياني المدير العام لإدارة مراسي موناكو.

عقب توقيع بروتوكول التعاون، أجرى وفد نادي موناكو لليخوت زيارة إلى مارينا العلمين بالكيلو ٩٢ بالساحل الشمالي، للاطلاع على إمكاناتها ومقوماتها المتميزة والخدمات الفريدة المقدمة لرواد اليخوت، وبحث سُبل التعاون.

