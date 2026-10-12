33 شركة.. 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة من وزارة العمل

​أعلنت وزارة العمل عن إطلاق نشرة التوظيف الدورية، والتي تتضمن توفير 2539 فرصة عمل حقيقية مقدمة من 33 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك للتقدم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل لتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

​توزيع الوظائف وأبرز التوجيهات الوزارية

و​تتوزع فرص العمل الجديدة على 11 محافظة مختلفة تشمل كلًا من: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بني سويف، بورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، المنيا، قنا، والسويس.

​وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذه الفرص والتحقق من جديتها، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصون حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

كما دعا الشباب إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفقًا للمهن والتخصصات المطلوبة فعليًا.

إيطاليا تعلن فتح باب الهجرة للعمالة الأجنبية

وكانت ​أعلنت السلطات الإيطالية عن تخصيص 165,850 حصة لدخول واستقدام العمال الأجانب خلال عام 2027، وذلك في إطار برنامج "Decreto Flussi" الذي ينظم استقدام العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في القطاعات الموسمية وغير الموسمية والعمل المستقل.

​توزيع حصص فرص العمل

و​تتوزع الحصص الإجمالية التي أعلنتها الحكومة الإيطالية على ثلاث فئات رئيسية تلبي احتياجات سوق العمل وضمت الآتي:

​89,000 فرصة عمل موسمية: وتتركز بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والسياحة.

​76,200 فرصة عمل غير موسمية: وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها تخصيص 14 ألف حصة للعاملين في مجال الرعاية الأسرية.

​650 فرصة للعمل المستقل (الحر): وفقاً للضوابط والشروط القانونية المحددة لهذه الفئة.

​مواعيد التقديم الرسمية وأيام “Click Day”

و​حددت السلطات الإيطالية جدولاً زمنياً دقيقاً ومواعيد لإرسال طلبات استقدام العمال الأجانب عبر منصاتها الرسمية، والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفقاً للمواعيد التالية:

​12 يناير 2027: بدء إرسال طلبات العمل الموسمي في القطاع الزراعي.

​9 فبراير 2027: بدء إرسال طلبات العمل الموسمي في القطاع السياحي.

​16 فبراير 2027: بدء إرسال طلبات العمل غير الموسمي.

​18 فبراير 2027: بدء إرسال طلبات العمل في مجال الرعاية الأسرية.

و​على أن يستمر استقبال الطلبات حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2027 بشرط توافر الحصص المتبقية واستيفاء كافة الشروط القانونية.

​ضوابط وشروط التقديم

و​أكدت الجهات المعنية أن البرنامج لا يُعد تسجيلاً عاماً يضمن الحصول المباشر على تأشيرة العمل أو الإقامة، بل يتطلب استيفاء إجراءات محددة أبرزها:

​وجود صاحب عمل في إيطاليا مستعد لاستقدام العامل وتقديم عقد عمل رسمي.

​توافر حصة متاحة ضمن الفئة المطلوبة وقت تقديم الطلب.