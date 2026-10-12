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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة لوكيل تموين الشرقية على محطتي تعبئة أسطوانات البوتاجاز

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أجرى المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية مفاجئة داخل محطة تعبئة البوتاجاز «شارفيل» بمركز أبو حماد، ومحطة «بترولاند 2000» بطريق العاشر من رمضان، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى توافر أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من انتظام منظومة التعبئة والتوزيع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة الميدانية على منظومة تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة منتظمة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.

ورافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة عبد اللطيف عبد الرحمن، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالشرقية، حيث تفقد المحطتين وتابع سير العمل بهما، مع التركيز على التأكد من صرف حصص البوتاجاز المقررة للمستودعات، وتوافر الأسطوانات المنزلية والتجارية بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تضمنت الجولة مراجعة أوزان الأسطوانات والتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة، والتحقق من إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأسطوانات قبل إعادة تعبئتها، وفقًا للاشتراطات الفنية المنظمة، بما يضمن سلامة الأسطوانات وجودة عمليات التعبئة والتداول.

وأكد المهندس السيد أحمد حرز الله توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام إمداد المستودعات بالحصص المقررة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمحطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان استقرار منظومة التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين دون معوقات.

وشدد وكيل أول وزارة التموين بالشرقية على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة والأسعار الرسمية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بمنظومة تداول وتوزيع أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود مديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية محطة تعبئة البوتاجاز بمركز أبو حماد

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