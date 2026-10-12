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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحية الشرقية يتفقد مستشفى أولاد صقر لمتابعة تطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور عمرو محمد إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية مستشفى أولاد صقر المركزي، يرافقه مديرة إدارة التمريض، والدكتور أحمد نبيل من إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

 وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مؤشرات الأداء، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة أداء الفرق الطبية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة وانتظام تقديم الخدمة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل المديرية خلال الزيارة الأقسام الطبية المختلفة وخاصة الأقسام الحيوية بالمستشفى، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعامل، والعناية المركزة، والحضانات، وقسم الكلى، وتم متابعة مؤشرات الأداء والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى، ومدى توافر القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومتابعة كفاءة الأجهزة الطبية وإجراءات الصيانة الدورية لها، كما تأكد من سرعة التعامل مع الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لمعايير الجودة، متفقداً الصيدليات المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة.

وأكد الدكتور عمرو إبراهيم خلال المرور على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للأقسام الطبية المختلفة من إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بها، والاعتماد على مؤشرات الأداء في تقييم مستوى الخدمات المقدمة، مع ضرورة الاهتمام بانتظام العمل وتكامل الأدوار بين الفرق الطبية والإدارية، والعمل على تحديد أوجه التحسين والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نحو الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة عقد وكيل المديرية اجتماعاً مع مدير مستشفى أولاد صقر المركزي ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية، في حضور الدكتورة سماح مديرة إدارة التمريض، والدكتور أحمد نبيل ممثل إدارة المستشفيات بالمديرية، لمناقشة مؤشرات الأداء بالمستشفى، واستعراض مستوى الخدمات المقدمة وأوجه التحسين المطلوبة، ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير المستشفى والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، مع التأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتحسين الأداء، وتعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير بما يحقق أفضل مستوى ممكن من الرعاية الطبية للمرضى والمواطنين.

بالشرقية مديرية الشئون الصحية مستشفى أولاد صقر المركزي إدارة المستشفيات

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