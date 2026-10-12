شبكات الشرقية تنهي استخراج 3253 شهادة استبيان تراخيص مبانٍ داخل الحيز العمراني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير آليات الأداء الحكومي بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، من خلال دعم الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بمهامها، إلى جانب الاستعانة بالأساليب الحديثة في أعمال المعاينات والرفع المساحي وتدقيق البيانات والإحداثيات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وأملاك الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن المركز يساهم في رصد أي أعمال بناء عشوائي أو تعديات على الأراضي الزراعية، فضلًا عن حماية مرافق البنية الأساسية تحت الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها، استعرضت المهندسة داليا سليم، مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، جهود المركز على مدار شهر سبتمبر والتي شملت إعداد وتسليم (٣٢٥٣) شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني ، كما تم إصدار (١٥٥) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر للحفاظ على البنية التحتية والتنسيق مع جميع المرافق بنسبة إنجاز (١٠٠%)، ، ورفع ( ٦) قطع أراضٍ لاستخدامها في المنفعة العامة وإصدار قرارات تخصيص لها، بالإضافة للانتهاء من (٢٠) طلب ضرائب بنسبة إنجاز (١٠٠%).