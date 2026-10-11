وحدات حماية الطفل بالشرقية تستقبل 310 بلاغات وتنفذ 70 ندوة توعوية لترسيخ الوعي بحقوقهم خلال 3 أشهر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حماية الأطفال ورعاية حقوقهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشدداً على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من مختلف صور العنف والإهمال والاستغلال مع سرعة التعامل مع البلاغات الواردة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وأسرهم بحقوقهم وسبل حمايتهم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به وحدات حماية الطفل بالمحافظة في رصد الحالات المعرضة للخطر والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرة إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الأنشطة التوعوية داخل المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات المجتمعية.

وفي هذا الإطار أشارت هبة حمد مديرة وحدة حماية الطفل إلى أن الجهود والأنشطة التي نفذتها وحدات حماية الطفل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦ تضمنت استقبال أكثر من (٣١٠) بلاغا بشأن الأطفال المعرضين للخطر الواردة من خط نجدة الطفل والنيابات العامة والجزئية وأقسام الشرطة والمواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف مصادر الرصد مع تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي والقانوني بالتنسيق مع النيابات العامة والجزئية ونيابات الطفل تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيقًا لمنشور النائب العام رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية المناسبة

أضافت مديرة وحدة حماية الطفل أن الوحدة نفذت أكثر من (٧٠) ندوة وفعالية توعوية بالمدارس والجمعيات والأندية ومراكز الشباب تناولت عددًا من القضايا المهمة من بينها مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر والتنمر والاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني والتحرش فضلًا عن التوعية بمخاطر التدخين والمخدرات والمشاركة في المبادرات المجتمعية والقوافل الطبية والحملات القومية والتوعوية

أوضحت مديرة وحدة حماية الطفل مشاركة الوحدة في ختام المرحلة الثانية من منتدى الطفل المصري بمحافظة الشرقية بمركز التنمية الشبابية بكفر صقر بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة حيث جرى استعراض ما تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية ومناقشة الاستعدادات للمرحلة الثالثة كذلك المشاركة في اجتماع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية لمناقشة مقترح إدراج موضوعات الأخلاق العامة ونبذ العنف ضمن اللقاءات والندوات التوعوية خاصة بمراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية

أوضحت مديرة وحدة حماية الطفل قيام الوحدة بتنفيذ زيارات ميدانية للأطفال إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية العصلوجي للتعرف على مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وطرق إعادة استخدامها بصورة آمنة أو التخلص منها إلى جانب زيارة الخلاطة الخرسانية ومعمل اختبار جودة الطرق والجزر الآلي بمدينة الزقازيق بهدف ربط المعارف النظرية بالتطبيق العملي وتعريف الأطفال بالمشروعات والخدمات العامة

أضافت مديرة وحدة حماية الطفل أنه تم تنفيذ (٣) زيارات ميدانية لأطفال منتدى الطفل المصري شملت محطة محولات الكهرباء الجديدة ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعرف على نظام المراقبة والتحكم وتجميع البيانات (SCADA) كما تم زيارة مكتبة مصر العامة بالزقازيق حيث شارك الأطفال في أنشطة ثقافية وعلمية وترفيهية تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم

أشارت مديرة وحدة حماية الطفل إلى مشاركة الوحدة في تنفيذ تدريب بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم محاضرة بعنوان «أنا واعي» تناولت مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتحرش كما شاركت الوحدة في ختام المرحلة الأولى من مبادرة «قادة مدارس الجمهورية» التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الإتحادات الطلابية وبالشراكة مع منتدى الطفل المصري وذلك بنادي المعلمين بمدينة العاشر من رمضان

أضافت مديرة وحدة حماية الطفل أن اللجان الفرعية لحماية الطفل بمراكز ومدن المحافظة عقدت اجتماعاتها الشهرية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦ برئاسة رؤساء المراكز والمدن لمناقشة البلاغات والحالات الواردة ورصد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على المستوى المحلي ووضع التوصيات والإجراءات المناسبة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل وتقديم أوجه الحماية والرعاية اللازمة.