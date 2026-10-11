محافظ الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لواء أ.ح.م خالد مصطفى توفيق، رئيس الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ53 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتقديم خدمات ومزايا إضافية للمحاربين القدماء وأسرهم، وذلك في إطار تعظيم دور الاتحاد العربي بالمحافظات، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والعميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة بمكتبه بالديوان العام.

أكد المحافظ أن رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتوفير أوجه الدعم اللازم لهم تمثل واجبًا وطنيًا وتقديرًا مستحقًا لما قدموه من تضحيات عظيمة دفاعًا عن تراب الوطن وصونًا لمقدراته، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والمزايا للمحاربين القدماء وأسرهم من أبناء المحافظة.

أوضح رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب أن الزيارة تأتي في إطار الإحتفال بانتصارات أكتوبر 1973، التي تمثل إحدى أعظم المحطات في تاريخ النضال الوطني المصري، وتخليدًا لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أهمية تعزيز أوجه الرعاية والخدمات المقدمة للمحاربين القدماء وأسرهم.

وتناول اللقاء بحث إبرام بروتوكولات تعاون مع المستشفيات ومعامل الأشعة والتحاليل والصيدليات، إلى جانب عدد من الجهات الخدمية داخل المحافظة، بما يتيح الاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة للمحاربين القدماء وأسرهم ودعوة الأمانة العامة للإتحاد وأعضائه للمشاركة في الإحتفالات الدورية السنوية التي تنظمها المحافظة لتكريم المصابين وأسر الشهداء، إلى جانب حضور الفعاليات الثقافية التي تقيمها المحافظة.

كما تم بحث سبل إشراك أعضاء الاتحاد وأسرهم في البرامج التدريبية والدورات المجانية التي تقدمها المحافظة، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والتطلع إلى توفير تخفيضات للمحاربين القدماء وأسرهم عند زيارة المناطق الأثرية والتراثية، ومنها منطقة تل بسطا وصان الحجر، ومسجد قايتباي ومسجد محمد علي.

ومن جانبه، ثمن المحافظ جهود الإتحاد العربي للمحاربين القدماء في دعم ورعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمحاربين القدماء، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات للإتحاد لخدمة أبناء المحافظة تقديراً لتضحياتهم الغالية في سبيل الوطن وترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ الشرقية ورئيس الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب الدروع التذكارية، تقديراً لجهود الجانبين في دعم ورعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مزيدًا من الخدمات والرعاية المستحقة لهم.