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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تستجيب لـ 83 شكوى خلال سبتمبر ضمن مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تلبية مطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، شهد شهر سبتمبر الاستجابة لـ (٨٣) شكوى واردة ضمن مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، مع استمرار متابعة الشكاوى الجاري فحصها، لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتنوعت الشكاوى بين عدد من القطاعات الخدمية، أبرزها النظافة، والصرف الصحي، وأغطية بالوعات الصرف، والإنارة العامة، ومياه الشرب، والطرق، وتطهير الترع والمصارف، بما يعكس تنوع مطالب المواطنين وحرص المحافظة على متابعتها والتعامل معها، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وقال المهند حازم الأشموني:نؤكد أن شكاوى المواطنين تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة، ولن ندخر جهداً في سرعة التعامل معها، وتوجيه الجهات التنفيذية المختصة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الحلول وتحقيق أفضل استجابة ممكنة لمطالب المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الاستجابة لشكاوى المواطنين الجهات التنفيذية

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