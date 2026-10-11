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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الشرقية يستقبل مدير الوعظ لبحث تنفيذ قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الشيخ علي جودة مدير عام منطقة وعظ الشرقية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، لتنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتوعوية بمراكز الشباب والمساجد على مستوى المحافظة، بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، ومواجهة السلوكيات الدخيلة وتصحيح المفاهيم  وخدمة أبناء المحافظة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور ، مشيداً بالدور التاريخي والوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف، على مدار أكثر من عشرة قرون، في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام ، و سيظل الأزهر الشريف منارةً للعلم والفكر المستنير، وحصنًا راسخًا للهوية الوطنية والدينية، وركيزةً أساسية في بناء الإنسان وصون الوعي، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والحفاظ على مكانة الوطن وريادته، مشيرًا إلى ما يشهده الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من نهضة علمية وتعليمية وريادة عالمية في نشر رسالة الإسلام السمحة وفكره الوسطي المستنير حتى أصبحت مواقفه من القضايا المختلفة محل اهتمام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي..

ثمن المحافظ العلاقة الوثيقة والتعاون البنّاء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأزهر الشريف، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والحفاظ على التراث الإسلامي، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل لكافة أنشطة الأزهر الشريف داخل نطاق المحافظة، مع التوسع في مجالات التعاون بما يخدم أبناء الشرقية، ويسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب مدير عام وعظ الشرقية والوفد المرافق له عن تقديرهم لدعم محافظ الشرقية للجهود الدعوية والتوعوية، مؤكدين أن الأزهر الشريف يضع نشر الوعي المجتمعي على قائمة أولوياته، من خلال فعالياته المتنوعة بالمساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمستشفيات وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لضبط منظومة القيم ومواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.

وخلال اللقاء، أوضح مدير عام وعظ الشرقية أنه في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومجمع البحوث الإسلامية  تم التنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ عدد من القوافل الدعوية والتوعوية خلال  الفترة من 10 / 10 /2026 إلى 17 / 10 /2026 ، بعدد من مراكز الشباب والمساجد و المعاهد بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال، لافتاً إلى أن القوافل ستتناول الحديث عن " القدوة الصالحة من نداءات النبوة الراشدة – وقولوا للناس حسناً – فضل العلم – مكانة الشهيد في الإسلام – هم القوم لايشقى جليسهم ".

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