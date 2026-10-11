الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم استهدف مطار الدمام ومواقع لأرامكو شرقي السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات استهدفت مطار الدمام ومواقع تابعة لشركة أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، في أحدث تصعيد عسكري تشهده المنطقة، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين الجماعة والقوات السعودية.

ويأتي الإعلان الحوثي بعد ساعات من تأكيد تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، إلى جانب اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، دون الكشف عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة تلك الوقائع.

وتُعد المنطقة الشرقية من أهم المراكز الاقتصادية والنفطية في المملكة، إذ تضم عددًا من المنشآت الحيوية التابعة لشركة أرامكو، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات التصعيد العسكري على أمن منشآت الطاقة واستقرار إمدادات النفط.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الهجمات على المطارات السعودية، بعدما أعلنت السلطات السعودية مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، السبت، وسط إدانات عربية ودولية واسعة.

وفي المقابل، توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة عملياتها العسكرية، محذرة شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، فيما أكد التحالف بقيادة السعودية عزمه الرد على الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على حركة الطيران والمنشآت النفطية، في وقت لم تتضح فيه بعد حصيلة الأضرار الناتجة عن الهجمات التي أعلنت الجماعة تنفيذها في المنطقة الشرقية.



