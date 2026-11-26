تقام اليوم الخميس منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات للموسم الرياضي 2026–2027.

ويلتقي الأهلي نظيره هليوبوليس في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية، وتسبق هذه المباراة في الساعة الثانية ظهرًا مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط للناشئات تحت 16 عامًا.

وفي النصف الثاني، يواجه سموحة نظيره سبورتنج في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الصالة ذاتها، وتسبق هذه المباراة في الرابعة مساءً مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط.

جدير بالذكر أن مباريات الذهاب شهدت فوز سيدات سبورتنج بنتيجة 78-60، كما فاز سموحة في منافسات المرتبط بنتيجة 61-50.

وفي النصف الثاني فازت سيدات هليوبوليس بنتيجة 68-51، وفازت ناشئات الأهلي في منافسات المرتبط بنتيجة 69-40.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، على أن يتأهل الفريق الأعلى في مجموع النقاط إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيبها.