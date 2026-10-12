محافظ الشرقية: مراكز الشباب منصات لبناء الوعي وترسيخ الانتماء الوطني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مراكز الشباب أصبحت منصات فاعلة لبناء الوعي وتنمية قدرات النشء والشباب وترسيخ قيم الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية، مشددًا على أهمية تنوع الأنشطة المقدمة لتشمل الجوانب الثقافية والفنية والرياضية والتوعوية والصحية بما يسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على المشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية قيام المديرية بتنظيم احتفالية كبرى بالصالة المغطاة بالزقازيق من خلال إدارة تنمية النشء احتفالًا بالذكرى الـ٥٣ لإنتصارات أكتوبر المجيدة تضمنت مسابقات في الغناء الوطني والعزف وندوة تثقيفية وعروضاً لفرق الكورال وإلقاء الشعر واستعراضات الفن التعبيري بما يعزز روح الإنتماء ويستحضر بطولات القوات المسلحة وتضحياتها في سبيل الوطن.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة قيام فريق عمل كيان «شباب قادرون» بتنظيم احتفالية وطنية كبرى بقاعة النادي الرياضي بمركز ومدينة الحسينية تضمنت تكريم أبطال القوات المسلحة وصناع النصر تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن كذلك احتفل برنامج «قادر على التحدي» لصعوبات التعلم بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بكفر صقر بتلك المناسبة الوطنية من خلال أنشطة الرسم والتلوين التي جسدت صور الأبطال والدبابات والمجسمات العسكرية في أجواء تربوية وفنية تعزز الوعي الوطني لدى المشاركين

كما نظم مركز التنمية الشبابية بديرب نجم عدداً من الأنشطة احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة شملت ندوة «من أنت؟» لأعضاء نادي الفتاة والمرأة ويومًا رياضياً ترفيهياً لدمج ذوي الهمم إلى جانب مسابقة فنية ضمن أنشطة المركز، بما يدعم اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ قافلة طبية بمركز شباب السماكين غرب بالتعاون بين اتحاد شباب يدير شباب (YLY) وجامعة الزقازيق ومؤسسة «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والمناطق الأكثر احتياجاً في إطار دعم المبادرات المجتمعية والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

كما استضاف مركز التنمية الشبابية بكفر صقر فعاليات الشهر الثاني من الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية تحت عنوان «الأحزاب السياسية والعمل الحزبي» بهدف رفع الوعي السياسي وتعريف الشباب بمفاهيم العمل الحزبي والمشاركة المجتمعية.

أوضحت وكيلة وزارة الشباب والرياضة قيام المديرية بتنفيذ ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة تحت عنوان «قطار الوعي للتصدي للشائعات» تناولت مخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة وآثارها على استقرار المجتمع وأهمية التحقق من المعلومات والإعتماد على المصادر الموثوقة.