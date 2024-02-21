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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة في الصحراء الغربي وأقصى غرب البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التفاصيل من خلال السطور التالية:

 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إنه متوقع مع مطلع الأسبوع المقبل وجود مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة حيث تصل العظمى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، منوهة بأنه متوقع مع يوم الإثنين تصل لـ 25 درجة مئوية.

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وأشارت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه  متوقع مع يومي الخميس والجمعة وجود فرص أمطار خفيفة في الصحراء الغربي وأقصى غرب البلاد.

وأوضحت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك اعتدال في نشاط الرياح الرياح وتلاشي فرص الأمطار مع وجود زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع  في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهارـ حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة لـ 15 درجة مئوية.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن وجود ظاهرة الشبورة المائية يعد دليلا على استقرار الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها على مدار الأيام القادمة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت: “بلاش الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس ومتابعة النشرات الجوية باستمرار”.

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