عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الميراث في أروقة المحاكم.. محامي شقيق هيثم أحمد زكي يكشف التفاصيل

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد زكي

قال بلال عبد الغني، محامي رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه بعد وفاة الفنان أحمد زكي في عام 2005 نُقلت ثروته  لوالدته وابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متابعًا أن هيثم له أخ من الأم يدعى رامي عز الدين عبدالله بركات، وهو الوريث الوحيد له وبناءً على ذلك تم عمل إعلان الوراثة.

 

وأضاف “عبد الغني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية  “تن”، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لفتوى الأزهر فإن الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي هو رامي، حيث يوجد شقة بالمهندسين كانت تحتوي على الكثير من المنقولات والمقتنيات وأشياء تخص الفنان الراحل أحمد زكي، لافتًا إلى أن هيثم كان يعيش هناك قبل وفاة والده وقبل أن ينتقل لمنطقة 6 أكتوبر.

txt

15 درجة مئوية.. الأرصاد: الطقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

txt

حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية

ميراث أحمد زكي في أروقة المحاكم

وتابع بلال عبد الغني، محامي رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي أن رامي بسبب جائحة كورونا وقتها لم يستطيع السفر ولذلك تم إعطاء المقتنيات لوزارة الثقافة، معقبًا: “لما طالت المدة خفت على الحاجات دي لأنها كانت أمانة عندي فسلمتها لوزارة الثقافة على سبيل الأمانة لحين عودة رامي بركات من الخارج.. ومنا بإرسال أكثر من طلب وديًا وإنذار باستعادة المقتنيات وذهبنا لمقابلة الوزيرة ولكن لم نتمكن من ذلك وقمنا برفع دعوى في مجلس الدولة”.

أحمد زكي ميراث أحمد زكي هيثم أحمد زكي الأزهر وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

15 درجة مئوية.. الأرصاد: الطقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية

عاصفة شديدة تجتاح كاليفورنيا وتغلق مطار سانتا بربرا المحلي|شاهد

17 مليار كتلة الشمس..علماء يكتشفون جسما هو الألمع في الفضاء|شاهد

3 نصائح مهمة تجنبك الإصابة بـ الانزلاق الغضروفي.. تعرف عليها

3 عادات يومية خاطئة تؤثر على جودة النوم.. تعرف عليها

التضامن بأسيوط: معارض الحرف اليدوية هدفها توفير حياة كريمة للأسر المنتجة

سعد المطعني: مصر حافظت على لغة الضاد من خلال الأزهر الشريف |فيديو

ترشيحاتنا

هشام آمنة: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

إعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات بالتعاون مع البنك الدولى

قرار عاجل جديد بشأن المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني العسكري في الجيزة

قتلى ومصابون في العدوان الإسرائيلي على دمشق |فيديو وصور

المستشفيات التعليمية تطلق مشروع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بمعهد القلب القومى

لو كلت فول أموت.. معلومات صادمة عن مرض شريف عامر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

فيديو

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ