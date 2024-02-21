الميراث في أروقة المحاكم.. محامي شقيق هيثم أحمد زكي يكشف التفاصيل

قال بلال عبد الغني، محامي رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه بعد وفاة الفنان أحمد زكي في عام 2005 نُقلت ثروته لوالدته وابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متابعًا أن هيثم له أخ من الأم يدعى رامي عز الدين عبدالله بركات، وهو الوريث الوحيد له وبناءً على ذلك تم عمل إعلان الوراثة.

وأضاف “عبد الغني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لفتوى الأزهر فإن الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي هو رامي، حيث يوجد شقة بالمهندسين كانت تحتوي على الكثير من المنقولات والمقتنيات وأشياء تخص الفنان الراحل أحمد زكي، لافتًا إلى أن هيثم كان يعيش هناك قبل وفاة والده وقبل أن ينتقل لمنطقة 6 أكتوبر.

ميراث أحمد زكي في أروقة المحاكم

وتابع بلال عبد الغني، محامي رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي أن رامي بسبب جائحة كورونا وقتها لم يستطيع السفر ولذلك تم إعطاء المقتنيات لوزارة الثقافة، معقبًا: “لما طالت المدة خفت على الحاجات دي لأنها كانت أمانة عندي فسلمتها لوزارة الثقافة على سبيل الأمانة لحين عودة رامي بركات من الخارج.. ومنا بإرسال أكثر من طلب وديًا وإنذار باستعادة المقتنيات وذهبنا لمقابلة الوزيرة ولكن لم نتمكن من ذلك وقمنا برفع دعوى في مجلس الدولة”.