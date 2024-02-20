شقيق هيثم زكي يسلم مقتنيات الشقة لوزارة الثقافة لتشييد متحف أحمد زكي

وزارة الثقافة استلم مقتنيات الشقة ووضعتهم في صناديق

قال بلال عبد الغني، المحامي الموكل عن رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن أنا بحترم فن الفنان الكبير أحمد زكي لأنه اسطورة وهذا رأيي ورأي الجميع، مضيفاً أن بعد وفاة هيثم زكي تم فتح شقته وبعد استخراج الأعلام الشرعي باسم رامي بركات الاخ من لأم غير شقيق ورامي وهيثم أولاد الفنان الراحلة هاله فؤاد.



وأضاف « عبد الغني » خلال مكالمة هاتفيه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أن المقتنيات الموجودة داخل الشقة في الحفظ والصون يمكن ان نفتح متحف يليق باسم الفنان الكبير أحمد زكي، موضحاً أن وزارة الثقافة استلم مقتنيات الشقة ووضعتها في صناديق وهذا غير مقبول.



وأشار المحامي الموكل عن رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم زكي، إلى أن نطالب من سنة فاتت أن نستلم المقتنيات لأقامة المتحف، مشيراً إلى أن قدمنا طلب لمجلس الدولة لعدم تسليمنا مقتنيات شقة الراحل هيثم أحمد زكي.



