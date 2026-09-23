نورهان نافية مشاركة نجلها في «عمر وسلمى 2»: أرجو تحري الدقة

نفت الفنانة نورهان ما أثير خلال الفترة الماضية، بشان مشاركة ابنها في الجزء الثاني من فيلم “عمر وسلمى”.

وقالت نورهان، في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “أرجو تحري الدقة.. لم يكن ابني من قام بالدور، وينسب الفضل لأصحابه”.

إصابة باليد:

كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها للإصابة في يدها، وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتثير قلق جمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية.

وعلّقت نورهان على ما تعرضت له قائلة: «صباح غريب كان ممكن تكون كارثة، لكن الحمد لله»، في إشارة إلى أن الموقف كان من الممكن أن تكون عواقبه أكثر خطورة، إلا أنها عبّرت عن حمدها وامتنانها لمرور الأمر بسلام.

وظهرت نورهان وهي تكشف عن إصابتها في اليد، وسط تفاعل من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والسلامة، معربين عن سعادتهم بأن الحادث لم يتطور إلى ما هو أسوأ.