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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشروعات مدرسة السينما والتليفزيون بـ "الهناجر"

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما
أحمد البهى

استضاف نادي سينما المرأة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، وتديره الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، مجموعة من مشروعات مدرسة السينما والتليفزيون، وذلك بسينما الهناجر.

وشهدت الفعالية عرض مجموعة من الأفلام القصيرة من مشروعات مدرسة السينما والتليفزيون، برئاسة المخرجة الدكتورة منى الصبان، والتي تناولت عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالمرأة والأسرة والهوية، من خلال تجارب سينمائية متنوعة.

وضم برنامج العروض أفلام «كده وكده» لسماح عنتر، و«نسيت مين أنا» لمحمود صابر، و«انعكاس» لهاجر التونسي، و«سِت» لرناد يسري، و«شروق في عز الضهر» لنهى نبيل، و«حلم وحياة» ليارا عبيد، إلى جانب فيلم «ظل الأزقة» للمخرج محمد السباعي.

وتناولت الأفلام المشاركة قضايا متنوعة، من بينها الخداع والاستغلال، ورعاية كبار السن، وتأثير التنمر، وصورة المرأة عبر التاريخ، والعمل وإعالة الأسرة، وتحقيق الطموح، إلى جانب التعبير الفني عن قضايا المرأة وعلاقتها بالمجتمع والمكان.

وعقب العروض، أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، والتعرف على التجارب والرؤى السينمائية التي قدمتها المشروعات المشاركة.

وجاءت الفعالية في إطار اهتمام نادي سينما المرأة بتقديم التجارب السينمائية الشابة التي تتناول قضايا المرأة والأسرة والمجتمع من زوايا مختلفة، وإتاحة مساحة للمواهب الجديدة للتعبير عن رؤاها من خلال السينما

نادي سينما المرأة القومي للسينما شاهندة محمد علي ظل الأزقة

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