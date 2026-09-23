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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله تسخر من تصريحات أحمد العوضي: «الست الوالدة لانسر ولا مرسيدس؟»

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله
يمنى عبد الظاهر

أثارت تصريحات الفنان أحمد العوضي الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل الناقدة الفنية ماجدة خير الله على خط الجدل بتعليق ساخر حول ما جاء في حديثه، والذي تصدّر اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «وعلي كدة بقى، الست الوالدة لانسر ولا مرسيدس؟»

واعتذر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سوء الفهم الذي وصل للبعض بسبب تصريحاته في أحد البرامج اللبنانية.

وقال أحمد العوضي: للتوضيح لم أقصد بتاتا بتاتا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي وكامل الاحترام للجميع.. وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصاريح هو يخص من يتناقلون التصريحات لكني لم أقصد  تماما ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهما خاطئا لمضمون الحديث.

وتابع أحمد العوضي:  فأنا  أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربي الأولى.. وقد ذكرت مرارا وتكرارا على مدار الحديث أني أحمل  كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي… اعتذر منها  إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذاري مره ثانية.

واستكمل: والذكر بالذكر فأنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري واقدرها واحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة.

تصريحات الفنان أحمد العوضي الناقدة الفنية ماجدة خير الله ياسمين عبد العزيز نجمة العالم العربي اعتذر الفنان أحمد العوضي

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