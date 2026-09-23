نجوم مهرجان ظفار يحتفلون بعيد ميلاد سهير المرشدي

فاجأ نجوم مهرجان ظفار الدولي للمسرح الفنانة القديرة سهير المرشدي بالاحتفال بعيد ميلادها.

وكان فاعليات مهرجان ظفار للمسرح بسلطنة عمان، قد انتهت أمس بحضور عدد من الفنانين المصريين وهم سهير المرشدي وأشرف زكي وروجينا ومحسن منصور .

متولي وشفيقة:

افتتح مهرجان ظفار الدولي الثاني للمسرح في يومه الثاني منافسات مساري "عروض النخبة" و"العروض الكبرى"، من خلال عرضين مسرحيين قّدما تجربتين فنيتين مختلفتين، تمثلتا في العرض الإسباني روميو وجولييت "ضمن مسار عروض النخبة"، والعرض المصري "متولي وشفيقة" ضمن مسار العروض الكبرى، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت.

وشهد مسرح أوبار بصلالة تقديم العرض المسرحي الإسباني روميو وجولييت، الذي قدم صياغة درامية واستعراضية معاصرة الروائع شكسبير الكلاسيكية، عبر إعادة تفكيك النص وتجسيده برؤية أندلسية مستندة إلى فلسفة فن الفلامنكو، وسط إقبال جماهيري واسع.