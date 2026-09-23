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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينعى الكابتن أحمد سراج نجم الفريق السابق

أحمد سراج نجم الأهلي السابق
أحمد سراج نجم الأهلي السابق

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، وفاة الكابتن أحمد سراج، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. 

وفي بيان رسمي، قال النادي الأهلي: “داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل حديث دار بينه وبين وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه التقى وائل جمعة في النادي الأهلي أمس، وتحدث معه بشكل عابر حول الأوضاع داخل الفريق، موضحًا أن جمعة أبدى استغرابه من الهجوم المبكر على المدير الفني.

وأضاف شوبير: «امبارح كنت في النادي الأهلي ووقفت شوية مع الكابتن وائل جمعة ودردشنا سوا، قالي بالحرف فيه حاجة مش مفهومة، حكاية الهجوم على المدرب دي أنا مش فاهمها».

وأشار شوبير إلى أنه يرى وائل جمعة من أكثر الشخصيات وضوحًا ونقاءً، مؤكدًا أنه لا يتعامل بمنطق المؤامرات، كما أنه ترك العمل في التحليل الرياضي رغم المقابل المالي، واختار العودة إلى الأهلي حبًا في النادي، بحسب حديثه.

وتابع: «الراجل قالي فيه حاجة مش مفهومة، قلتله لو فيه أي توضيح أو تصحيح هنقله»، موضحًا أن جمعة أكد له أن الأمور داخل الفريق تسير بصورة طبيعية.

ونقل شوبير، عن وائل جمعة قوله: «التمرين كويس والروح كويس، بس الهجوم على عموتة غريب وبدري أوي، والدنيا مش مستدعية كده، حتى لو الأداء لسه مش أحسن حاجة، بس مفيش مشاكل والدنيا تمام».

واختتم شوبير، حديثه بالتأكيد على أن ما دار بينه وبين وائل جمعة كان مجرد لقاء عابر داخل النادي، وأن حديث مدير الكرة جاء في إطار توضيح رؤيته بشأن الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني، دون الإشارة إلى وجود أزمة داخل الفريق.

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب أحمد سراج

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