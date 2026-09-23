قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
صراع في النيل.. قائد قارب يروي لحظة مقتل شاب في مشاجرة مصر القديمة.. خاص
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تم قيده كلاعب مقيم.. شباب الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن انتقال بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد جمعة البحر، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن تفاصيل صفقة انتقال خوان بيزيرا من الزمالك إلى النادي الإماراتي، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء على تعاونه واحترامه خلال المفاوضات.

وقال أحمد جمعة البحر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة MBC مصر: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على احترامه وتقديره على إتمام صفقة خوان بيزيرا".

وأوضح أن التباين في وجهات النظر خلال المفاوضات أمر طبيعي، خاصة في الصفقات التي تجمع بين ناديين، مؤكدًا أن كل طرف يسعى للحفاظ على حقوقه.

وأضاف: "في مثل هذه الصفقات من الطبيعي يكون هناك تباين في وجهات النظر، وده حق كل فريق لحفظ حقوقه، في الآخر تم الاتفاق على بنود التعاقد وكل الأمور وتمت الصفقة".

وأشار المدير التنفيذي لشباب الأهلي إلى أن الزمالك كان من حقه مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة والحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن الأمور تم حسمها بالاتفاق بين الناديين.

شباب الأهلي يرفض الكشف عن قيمة صفقة بيزيرا

وعن التكلفة الإجمالية لصفقة انتقال خوان بيزيرا، أوضح أحمد جمعة البحر أن هناك بنودًا مالية اتفق عليها الناديان، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.

وقال: "هناك بنود تم الاتفاق عليها بين الناديين لا يمكنني الإفصاح عنها من الأمور المالية وطرق الدفع، وهو أمر مشترط بين الفريقين".

كما رفض الكشف عن مدة عقد اللاعب مع شباب الأهلي، مؤكدًا أن مدة التعاقد من البنود التي لا يرغب النادي في الإفصاح عنها.

وقال ردًا على سؤال حول عدد مواسم عقد بيزيرا: "لا أستطيع الإجابة لأنها من ضمن البنود اللي النادي لا يحب الإفصاح عليها".

وعندما سُئل مجددًا عن مدة التعاقد، أجاب: "دي أمور تخص النادي، لا يجب أنا أتحدث فيها".

خوان بيزيرا لاعب مقيم في شباب الأهلي

وكشف أحمد جمعة البحر عن وضع خوان بيزيرا داخل قائمة شباب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تم قيده كلاعب مقيم وليس كلاعب أجنبي.

وقال: "تم قيد خوان بيزيرا كلاعب مقيم مع نادي شباب الأهلي دبي".

رسالة إلى جماهير الزمالك

وحرص المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا تقدير النادي الإماراتي لجماهير القلعة البيضاء، وكذلك احترامه للشعب المصري.

وقال: "أنا حابب أوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك لأننا نحترمهم ونقدرهم كثيرًا، ونحترم الشعب المصري دائمًا وعلاقتنا أكبر من أي شيء".

كان خوان بيزيرا قد انتقل من صفوف الزمالك إلى شباب الأهلي دبي، في صفقة شهدت مفاوضات بين الناديين قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع بنود التعاقد وإتمام انتقال اللاعب إلى الدوري الإماراتي.

أحمد جمعة البحر خوان بيزيرا الزمالك النادي الإماراتي إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تموين قنا

ضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

لبحث عدد من القضايا ..محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

ارشيفيه

إصابة شخصين إثر حادث إطلاق خرطوش وسقوطهما من دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد