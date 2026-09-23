تم قيده كلاعب مقيم.. شباب الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن انتقال بيزيرا

تحدث أحمد جمعة البحر، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن تفاصيل صفقة انتقال خوان بيزيرا من الزمالك إلى النادي الإماراتي، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء على تعاونه واحترامه خلال المفاوضات.

وقال أحمد جمعة البحر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة MBC مصر: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على احترامه وتقديره على إتمام صفقة خوان بيزيرا".

وأوضح أن التباين في وجهات النظر خلال المفاوضات أمر طبيعي، خاصة في الصفقات التي تجمع بين ناديين، مؤكدًا أن كل طرف يسعى للحفاظ على حقوقه.

وأضاف: "في مثل هذه الصفقات من الطبيعي يكون هناك تباين في وجهات النظر، وده حق كل فريق لحفظ حقوقه، في الآخر تم الاتفاق على بنود التعاقد وكل الأمور وتمت الصفقة".

وأشار المدير التنفيذي لشباب الأهلي إلى أن الزمالك كان من حقه مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة والحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أن الأمور تم حسمها بالاتفاق بين الناديين.

شباب الأهلي يرفض الكشف عن قيمة صفقة بيزيرا

وعن التكلفة الإجمالية لصفقة انتقال خوان بيزيرا، أوضح أحمد جمعة البحر أن هناك بنودًا مالية اتفق عليها الناديان، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.

وقال: "هناك بنود تم الاتفاق عليها بين الناديين لا يمكنني الإفصاح عنها من الأمور المالية وطرق الدفع، وهو أمر مشترط بين الفريقين".

كما رفض الكشف عن مدة عقد اللاعب مع شباب الأهلي، مؤكدًا أن مدة التعاقد من البنود التي لا يرغب النادي في الإفصاح عنها.

وقال ردًا على سؤال حول عدد مواسم عقد بيزيرا: "لا أستطيع الإجابة لأنها من ضمن البنود اللي النادي لا يحب الإفصاح عليها".

وعندما سُئل مجددًا عن مدة التعاقد، أجاب: "دي أمور تخص النادي، لا يجب أنا أتحدث فيها".

خوان بيزيرا لاعب مقيم في شباب الأهلي

وكشف أحمد جمعة البحر عن وضع خوان بيزيرا داخل قائمة شباب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب تم قيده كلاعب مقيم وليس كلاعب أجنبي.

وقال: "تم قيد خوان بيزيرا كلاعب مقيم مع نادي شباب الأهلي دبي".

رسالة إلى جماهير الزمالك

وحرص المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا تقدير النادي الإماراتي لجماهير القلعة البيضاء، وكذلك احترامه للشعب المصري.

وقال: "أنا حابب أوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك لأننا نحترمهم ونقدرهم كثيرًا، ونحترم الشعب المصري دائمًا وعلاقتنا أكبر من أي شيء".

كان خوان بيزيرا قد انتقل من صفوف الزمالك إلى شباب الأهلي دبي، في صفقة شهدت مفاوضات بين الناديين قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع بنود التعاقد وإتمام انتقال اللاعب إلى الدوري الإماراتي.