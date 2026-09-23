المعادن الصناعية تتراجع مع انخفاض النحاس وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار المعادن الصناعية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء، مع انخفاض النحاس من مستويات قريبة من مستوياته القياسية، بينما يقيّم المتعاملون مسار أسعار الفائدة الأمريكية في ظل تحركات أسعار النفط وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .

وهبط النحاس بنسبة تصل إلى 0.8% في بورصة لندن للمعادن، متراجعًا بعد موجة صعود استمرت ست جلسات. وأعرب عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم بشأن مسار التضخم، إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، امس الثلاثاء، إن تلاشي الصدمات التضخمية قد يستغرق وقتًا، بينما أشارت تصريحات مسؤولين آخرين أيضًا إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وعززت التوقعات بمواصلة الفيدرالي تشديد سياسته النقدية قوة الدولار، ما ضغط على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية. ويتجه مؤشر «بلومبرج» للدولار إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ يوليو، مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن المزيد من رفع الفائدة.

وأضافت زيادة تكاليف الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط إلى المخاوف التضخمية، وساهمت في تعزيز التوقعات بتشديد السياسة النقدية لكن أسعار النفط تراجعت اليوم الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعًا «مثمرًا للغاية» مع مبعوثين إيرانيين، ما عزز احتمالات انحسار بعض الضغوط على أسعار الطاقة.

وتراجع النيكل بنسبة 0.3%، متخليًا عن جزء من مكاسب الثلاثاء التي بلغت 1.9%، بعدما أجبرت موجة الجفاف ونقص المياه المرتبط بها المصاهر في مركز معالجة المعادن في موروالى بإندونيسيا على خفض إنتاج الحديد الزهر النيكي.

وتراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% إلى 14,650 دولارًا للطن، كما انخفضت أسعار باقي المعادن الأساسية، من الألومنيوم إلى الزنك.