مفيش مشاكل والدنيا تمام.. شوبير يكشف موقف وائل جمعة من انتقادات عموتة داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، تفاصيل حديث دار بينه وبين وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه التقى وائل جمعة في النادي الأهلي أمس، وتحدث معه بشكل عابر حول الأوضاع داخل الفريق، موضحًا أن جمعة أبدى استغرابه من الهجوم المبكر على المدير الفني.

وأضاف شوبير: «امبارح كنت في النادي الأهلي ووقفت شوية مع الكابتن وائل جمعة ودردشنا سوا، قالي بالحرف فيه حاجة مش مفهومة، حكاية الهجوم على المدرب دي أنا مش فاهمها».

وأشار شوبير ، إلى أنه يرى وائل جمعة من أكثر الشخصيات وضوحًا ونقاءً، مؤكدًا أنه لا يتعامل بمنطق المؤامرات، كما أنه ترك العمل في التحليل الرياضي رغم المقابل المالي، واختار العودة إلى الأهلي حبًا في النادي، بحسب حديثه.

وتابع: «الراجل قالي فيه حاجة مش مفهومة، قلتله لو فيه أي توضيح أو تصحيح هنقله»، موضحًا أن جمعة أكد له أن الأمور داخل الفريق تسير بصورة طبيعية.

ونقل شوبير، عن وائل جمعة قوله: «التمرين كويس والروح كويس، بس الهجوم على عموتة غريب وبدري أوي، والدنيا مش مستدعية كده، حتى لو الأداء لسه مش أحسن حاجة، بس مفيش مشاكل والدنيا تمام».

واختتم شوبير، حديثه بالتأكيد على أن ما دار بينه وبين وائل جمعة كان مجرد لقاء عابر داخل النادي، وأن حديث مدير الكرة جاء في إطار توضيح رؤيته بشأن الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني، دون الإشارة إلى وجود أزمة داخل الفريق.