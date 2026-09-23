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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراجعة أعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات والتعديات بمحيط مدارس العجوزة

تفقد محيط المدارس
تفقد محيط المدارس
أحمد زهران

نفذت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، مرورًا ميدانيًا على عدد من المدارس الواقعة بنطاق الحي، وذلك للوقوف على مستوى كفاءة الأداء ومراجعة أعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبحضور المحاسب محمد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت الجولة متابعة مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات والتأكد من خلو محيط المدارس من الإشغالات التي قد تعوق حركة الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص أجهزة محافظة الجيزة وحي العجوزة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والنظافة بنطاق الحي.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مدارس العجوزة

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