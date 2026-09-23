إزالة جمالون حديد مخالف بشارع أحمد عرابي في العجوزة

تواصل أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة جهودها المستمرة للتصدي للمخالفات والتعديات على المساحات الجانبية للعقارات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني بنطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وتم تنفيذ أعمال إزالة جمالون حديد مقام بالمسافة الجانبية لأحد العقارات بشارع أحمد عرابي، وذلك في إطار جهود الحي للتعامل مع المخالفات وإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

وتأتي هذه الأعمال تأكيدًا على حرص حي العجوزة على الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني ورفع كفاءة البيئة السكنية والتصدي لكافة صور المخالفات والتعديات بنطاق الحي.