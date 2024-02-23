بعد اندلاع حرائق خارجة عن السيطرة.. إجلاء عشرات المواطنين في فيكتوريا الأسترالية|شاهد

اندلع حريق هائل خارج عن السيطرة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، مما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة من الغابات في هذه المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.





وأُجلي مئات السكان من المناطق المتضررة، مع تحذيرات عاجلة من السلطات في أستراليا بسبب الظروف الجوية الحارة المتغيرة في جميع أنحاء الولاية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي محاولة لمواجهة الكارثة، نُشر أكثر من ألف رجل إطفاء، و24 طائرة إطفاء، ونحو مئة سيارة إطفاء في منطقة الحريق للمساعدة في عمليات إخماد النيران والسيطرة على الحرائق.

