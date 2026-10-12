الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

يعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي، خاصة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

ووفقًا لتقرير نشرته كليفلاند كلينك، فإن الرمان وبذوره وعصيره الطبيعي يحتويان على مركبات نباتية مفيدة، من بينها البوليفينولات، التي تحظى باهتمام الباحثين لدورها المحتمل في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

فوائد الرمان لهذه الامراض..

دعم صحة القلب..

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الرمان قد يساعد في تحسين بعض المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، ومنها ضغط الدم والإجهاد التأكسدي. لكن هذه النتائج لا تعني أن الرمان يعالج أمراض القلب أو يغني عن الأدوية التي يصفها الطبيب.

مصدر لمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في مقاومة تأثير الجذور الحرة، وهي جزيئات قد تتسبب زيادتها في تلف الخلايا. لذلك، فإن إدخال الفواكه الغنية بهذه المركبات ضمن نظام غذائي متوازن قد يدعم الصحة العامة.

هل الأفضل تناول الحبوب أم شرب العصير؟

تناول حبوب الرمان الكاملة يمنح الجسم الألياف الموجودة في الفاكهة، بينما قد يحتوي العصير على كميات مركزة من السكريات الطبيعية مع ألياف أقل، خصوصًا إذا كان مصفى. لذلك، يُفضل اختيار الحبوب الكاملة في كثير من الأحيان، مع الانتباه إلى الكمية.

ويمكن إضافة الرمان إلى الزبادي أو الشوفان أو السلطات، كما يمكن استخدامه لإضفاء مذاق حلو وحامض على بعض الأطباق.

ويؤكد التقرير أن الرمان يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي، لكنه ليس علاجًا منفردًا للسرطان أو أمراض القلب، ولا ينبغي الاعتماد عليه بدلًا من الرعاية الطبية.