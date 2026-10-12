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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حتى لا تفقد التوازن.. علامات تحذيرية لـ الدوار والدوخة

علامات التحذيرية لـ الدوار والدوخة
علامات التحذيرية لـ الدوار والدوخة
هاجر هانئ

يُعدّ الدوار شكوى صحية شائعة، ولكن من المهم فهم أنه عرض وليس مرضًا بحد ذاته. قد يصف البعض الدوار بأنه شعور بالدوار الخفيف، أو الإغماء، أو عدم الثبات، أو فقدان التوازن. قد يشعر البعض بأنهم على وشك السقوط، بينما يشعر آخرون بإحساس واضح بدورانهم أو دوران ما يحيط بهم. يُعرف هذا الإحساس بالدوران باسم الدوار الدهليزي.

يعتمد إحساسنا بالتوازن على التنسيق بين عدة أجهزة في الجسم، بما في ذلك الأذن الداخلية والعينين والدماغ والعضلات والأعصاب الحسية. يلعب الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية دورًا هامًا في تزويد الدماغ بمعلومات حول حركة الرأس ووضعيته. وعندما تتعطل هذه الإشارات أو لا تتطابق مع المعلومات الواردة من العينين والجسم، قد يحدث الدوار والدوخة واضطرابات التوازن.

فهم الأسباب المحتملة لـ الدوار والدوخة


قد يكون للدوار أسباب عديدة، منها الجفاف، وانخفاض مستوى السكر في الدم، والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، وبعض الأدوية، والصداع النصفي، ودوار الحركة. كما تُعدّ مشاكل الأذن الداخلية سببًا مهمًا للدوار الدهليزي.
يُعدّ الدوار الوضعي الانتيابي الحميد (BPPV) أحد أمراض الأذن الداخلية الشائعة المرتبطة بالدوار. وعادةً ما يُسبب نوبات قصيرة من الدوران تحدث نتيجة لتغيرات في وضعية الرأس، مثل التقلب في السرير، أو الجلوس، أو الانحناء، أو النظر إلى الأعلى.

قد تُسبب حالات أخرى، مثل التهاب العصب الدهليزي، والتهاب التيه، وداء منيير، الدوار أو الدوخة. وبحسب السبب الكامن، قد يُعاني الشخص من أعراض إضافية كالغثيان، والقيء، وطنين الأذن، وتغيرات في السمع، أو صعوبة في الحفاظ على التوازن.

يمكن أن يوفر نمط الأعراض معلومات قيّمة. ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الدوار ملاحظة وقت ظهور الأعراض، ومدة استمرارها، وما إذا كانت حركات معينة تُحفّزها، وما إذا كانت أعراض أخرى تظهر في الوقت نفسه. إن مشاركة هذه التفاصيل مع أخصائي الرعاية الصحية قد يساعد في تحديد السبب المحتمل.

متى يجب عدم تجاهل الدوار؟


قد لا تشير نوبة عابرة تزول سريعاً بالضرورة إلى مشكلة خطيرة. مع ذلك، ينبغي تقييم الدوار المتكرر أو المستمر أو الشديد أو غير المبرر أو الذي يعيق الأنشطة اليومية من قبل أخصائي رعاية صحية.
تتطلب بعض الأعراض المصاحبة للدوار أو الدوخة عناية خاصة. قد تشمل هذه الأعراض ضعفًا أو خدرًا مفاجئًا، صعوبة في الكلام، ضعفًا في عضلات الوجه، ازدواجًا أو فقدانًا للرؤية، صداعًا شديدًا، إغماءً، صعوبة بالغة في المشي، أو تغيرات مفاجئة في السمع.

قد يحدث الدوار المفاجئ أو فقدان التوازن أحيانًا كجزء من حالة طارئة عصبية كالسكتة الدماغية. إذا ظهر الدوار فجأة مصحوبًا بضعف في أحد جانبي الجسم، أو صعوبة في الكلام، أو مشاكل في الرؤية، أو صعوبة بالغة في المشي، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية. لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أو اعتبارها مجرد إرهاق دون تقييم طبي.

الحفاظ على السلامة عند حدوث الدوار


يجب إعطاء الأولوية للسلامة أثناء نوبة الدوار أو الدوخة. يساعد الجلوس أو الاستلقاء على تقليل خطر السقوط. ينبغي تجنب التغييرات المفاجئة في الوضعية، خاصةً عند النهوض من السرير أو الوقوف بعد الجلوس لفترة طويلة.
ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الدوار تجنب القيادة، أو تشغيل الآلات، أو القيام بأي أنشطة قد يؤدي فيها فقدان التوازن المفاجئ إلى الإصابة. قد يُسهم الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ وتناول الأدوية الموصوفة بانتظام في تحسين الصحة العامة، ولكن لا ينبغي معالجة الأعراض المستمرة ذاتيًا دون استشارة طبية مختصة.

استمع إلى توازنك
يُعدّ التوازن أمراً نعتبره أمراً مفروغاً منه إلى أن يختل. إنّ التمييز بين الدوار والدوخة، وفهم المحفزات المحتملة، والوعي بالعلامات التحذيرية، كلها أمور تساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
على الرغم من إمكانية السيطرة على العديد من أسباب الدوار والدوخة، إلا أن تحديد السبب الكامن وراءها ضروري للعلاج المناسب. وتستدعي الأعراض المتكررة أو المفاجئة أو الشديدة تقييمًا طبيًا متخصصًا، لا سيما إذا كانت مصحوبة بتغيرات في السمع أو أعراض عصبية.

إن التعرف على العلامات التحذيرية هو الخطوة الأولى نحو حماية التوازن، والحد من خطر السقوط، والحفاظ على القدرة على الحركة والثقة والاستقلالية.

الدوار اضطرابات التوازن الدوخة الصداع النصفي ضغط الدم مشاكل الأذن الداخلية التهاب العصب الدهليزي

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