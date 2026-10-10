الرمان أم التفاح.. أيهما أفضل لصحة القلب؟

يحتوي كل من الرمان والتفاح على الألياف ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، يحتوي الرمان على نسبة أعلى من البونيكالاجين، نوع من البوليفينولتمت دراسة فوائد التفاح المحتملة للقلب والأوعية الدموية، كما أنه يوفر الألياف ومجموعة متنوعة من البوليفينولات المفيدة لصحة القلب.

لا يُعد أيٌّ من هذين النوعين من الفاكهة الخيار الأمثل بالضرورة، فتناول مجموعة متنوعة من الفاكهة قد يُوفر فوائد أكثر من التركيز على نوع واحد فقط.

أيهما أفضل لصحة القلب؟

يُعد كل من الرمان والتفاح من الإضافات المفيدة لصحة القلب التي يُنصح بإدراجها في نظامك الغذائي، فكلاهما يحتوي على مواد مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تتمتع بخصائص وقائية للقلب .

ارتبط الرمان بما يلي:

انخفاض ضغط الدم

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي

انخفاض الالتهاب

تحسين تدفق الدم إلى القلب

ارتبط التفاح بما يلي:

تحسن مستوى الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

تحسين وظائف الأوعية الدموية

انخفاض ضغط الدم

انخفاض الالتهاب

تحسين صحة الأمعاء

أيهما يحتوي على ألياف أكثر؟

قد تساعد الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال المساعدة في:

تحسين مستويات الكوليسترول

تحسين بطانة الأوعية الدموية(بطانة الخلايا في الأوعية الدموية) الوظيفة

تحسين حساسية الأنسولين

ضبط مستوى السكر في الدم

تعزيز الشعور بالشبع والتحكم في الوزن

يُعدّ الرمان غنيًا بالألياف، مما يُساهم في فوائده الصحية للقلب، كما يحتوي التفاح على الألياف، وخاصةً قشوره وللحصول على أقصى استفادة من الألياف الموجودة في التفاح، يُنصح بتناوله كاملاً دون معالجة، مع قشره