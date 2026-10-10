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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الجبن القريش بانتظام؟

الجبن القريش
الجبن القريش
نهى هجرس

تناول الجبن القريش يوميًا لا يؤدي بالضرورة إلى رفع أو خفض ضغط الدم، ولكن تناول الأنواع الغنية بالصوديوم أو بكميات كبيرة قد يُشكل خطرًا على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم. 

يُمكن للجبن القريش قليل الصوديوم أن يُوفر البروتين والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، مع إمكانية إدراجه ضمن نظام غذائي مُناسب لخفض ضغط الدم.

قد يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من الصوديوم

يكمن القلق الرئيسي بشأن الجبن القريش في كمية الصوديوم التي يحتويها نتيجة إضافة الملح ، يساعد الملح على تحسين نكهة الجبن القريش وقوامه وفترة صلاحيته، ولكنه قد يمثل جزءًا كبيرًا من الكمية الموصى بها من الصوديوم.

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يحتوي الجبن القريش العادي على 351 ملليغرامًا من الصوديوم لكل 100 غرام، وهذا يعادل تقريبًا 400 ملليغرام لكل نصف كوب (113 غرامًا). بعض الأنواع تحتوي على كمية أكبر .

توصي جمعية القلب الأمريكية حاليًا بالحد من تناول الصوديوم إلى: 

لا تتجاوز الجرعة 2300 ملليغرام يومياً لمعظم البالغين.

الهدف الأمثل هو ألا يزيد عن 1500 ملليغرام في اليوم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

قد تشكل حصة واحدة من جبن القريش جزءًا كبيرًا من الحد الأقصى المسموح به يوميًا، بل قد يكون استهلاكك أكبر مع عبوة فردية نموذجية، والتي تتسع لما بين 142 و170 غرامًا

لماذا يُعد الصوديوم مشكلة؟

يساعد الصوديوم الجسم على الحفاظ على توازن السوائل فيه، مع ذلك، عندما تتناول كمية من الصوديوم تفوق قدرة الكليتين على التخلص منها، قد يحتفظ جسمك بكمية زائدة من الماء، وهذا بدوره قد يزيد من كمية السوائل في مجرى الدم، وبالتالي يُسبب ضغطًا إضافيًا على جدران الشرايين. 

بمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث: 

ضغط دم انقباضييكون قياس ضغط الدم العلوي باستمرار 130 مليمتر زئبقي (ملم زئبقي) أو أعلى؛ أو

ضغط الدم الانبساطي، ويكون أدنى قراءة لضغط الدم باستمرار 80 ملم زئبق أو أعلى.

في معظم البالغين الأصحاء، من غير المرجح أن تتسبب حصة واحدة من الجبن القريش في ارتفاع حاد في ضغط الدم، ومع ذلك، إذا تم تناول الجبن القريش يوميًا مع أطعمة أخرى غنية بالصوديوم (مثل الأطعمة المصنعة أو المعلبة أو السريعة)، فقد يكون التأثير على ضغط الدم كبيرًا. 

قد يكون التأثير أكبر مع الحساسية للملح

قد يؤثر الصوديوم الموجود في الجبن القريش على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الملح، أي أن ضغط دمهم يتغير بشكل ملحوظ عند ارتفاع أو انخفاض تناولهم للصوديوم. 

تُعد حساسية الملح أكثر شيوعًا بين: 

كبار السن

الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم

الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن

الأشخاص المصابون بداء السكري

قد تُساهم بعض الأدوية، وخاصة الكورتيكوستيرويدات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، في احتباس الصوديوم والماء، كما يُعد احتباس السوائل والصوديوم شائعًا في حالات قصور القلب . 

لا يُسبب الجبن القريش ارتفاع ضغط الدم بحد ذاته، مع ذلك، قد يكون لتناول النوع المالح منه يومياً تأثير أكبر إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الملح أو تتبع نظاماً غذائياً غنياً بالصوديوم.

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