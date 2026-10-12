قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
رئيس الوزراء يتابع تحضيرات منتدى مصر 2026 لمناقشة الاستثمار المنتج والصناعة وفرص العمل
بعد فصل 6500 موظف.. تحركات لتعديل قانون تحليل المخدرات ومراجعة العقوبات
بينهم أفراد من الشرطة والدفاع المدني.. مسلحون يقتلون 20 شخصًا كانوا في طريقهم إلى سوق في نيجيريا
33 شركة.. 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة من وزارة العمل
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة سيارة الفنان إسلام جمال
تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق
"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 400 ألف برميل يوميًا
فرنسا: الهجمات على السعودية خطرً لا يمكن قبوله.. وبعثة لدعم قوات الأمن اللبنانية
الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة.. تفاصيل 38 حملة تفتيش بالمحافظات خلال سبتمبر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026 في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

جولات 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يختص بمتابعة عدد من الملفات المهمة داخل الوحدات المحلية، من بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبة، ومتابعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء ومخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وملفات التصالح، إلى جانب منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات ومدى جاهزيتها، ومنظومة الوقود.

وتشمل أعمال القطاع التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة منظومة المحال العامة، ومنظومتي الوقود والمخازن، والمراكز التكنولوجية ، وموقف قانون التصالح وغيرها من الملفات الخدمية.

38 حملة تفتيش

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى تنفيذ القطاع 38 حملة تفتيش، ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، على 17 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسوان، بني سويف، حيث استهدفت متابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والتأكد من انتظام العمل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

فحص 31 شكوى للمواطنين 

وأضاف التقرير أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش قام بفحص 31 شكوى للمواطنين خلال الشهر، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، والمرافق، والمخالفات البيئية، وذلك بهدف بحث أسباب الشكاوى والعمل على إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات .

 إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي المحافظات، مع ضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

ووجهت د.منال عوض،  جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ،  استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي معوقات أو مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.

التنمية المحلية منال عوض المحافظات جولات تفتيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

ترشيحاتنا

ارشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. موعد انتهاء أزمة تأخر الصرف وخطوات حل المشكلة

زيلينسكي

زيلينسكي يتوعد بالرد على روسيا حال رفضت هدنة الطاقة

الذهب

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. مفاجأة للمواطنين

بالصور

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد