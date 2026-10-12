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ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026

المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة
المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة
أ ش أ

 توجت استضافة ليبيا الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة العشرة الإفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي بإعلان «وثيقة طرابلس 2026» في خطوة تستهدف تعزيز دور ليبيا في محيطها الإفريقي، ودعم الموقف الإفريقي الموحد المطالب بتمثيل عادل للقارة في مجلس الأمن الدولي، بما يشمل تخصيص مقعدين دائمين للدول الإفريقية بكامل الصلاحيات، بما فيها حق النقض، إلى جانب مقعدين غير دائمين.


وأكد المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» أن تنظيم الاجتماع، الذي نُقل من سرت إلى طرابلس، يأتي في إطار الجهود الإفريقية الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، وإنهاء التهميش التاريخي للقارة في منظومة صنع القرار الدولي،حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الاثنين.


وأوضح السني أن المطالبة الإفريقية بالحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي بكامل الصلاحيات، بما فيها حق النقض، إضافة إلى مقعدين غير دائمين، تستند إلى الموقف الإفريقي الذي أُقر بموجب «إعلان سرت» التاريخي عام 2009، وتمثل مطلبًا محوريًا في مسار إصلاح المجلس وتحقيق التوازن في تمثيل الدول والمناطق داخل النظام الدولي.


وشدد المندوب الدائم على أن هذا المطلب لا يمثل امتيازًا تسعى إفريقيا إلى الحصول عليه، بل استحقاقًا يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة، ويشكل شرطًا أساسيًا لتعزيز شرعية النظام الدولي وفاعليته.


وأشار إلى أن «وثيقة طرابلس 2026» تمثل محطة مهمة في مسار الجهود الإفريقية الرامية إلى توحيد المواقف وتعزيز التنسيق المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يدعم المطالبة بتمثيل عادل للقارة يتناسب مع مكانتها ودورها في الشؤون الدولية.


وأعرب المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة عن شكره لكل من أسهم في إنجاح الاجتماع ، مثمنًا المشاركة المهمة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل رحمان، والرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن، ومن بينهما السفيرة ليز فان هارن من هولندا ، وفق ما أورده في منشوره.


ويأتي انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة العشرة الإفريقية في سياق المساعي المتواصلة التي تقودها الدول الإفريقية للدفع نحو إصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يكفل معالجة الاختلالات التاريخية في تمثيل القارة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز مصداقية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات العالمية.


وتضم مجموعة العشرة الإفريقية كلًّا من ليبيا والجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وناميبيا والسنغال وسيراليون وأوغندا وزامبيا، وتتولى سيراليون تنسيق أعمالها. وتأسست المجموعة عام 2005 للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك بشأن إصلاح الأمم المتحدة، استنادًا إلى «إعلان سرت» و«توافق إيزولويني».
 

ليبيا الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرة الإفريقية

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