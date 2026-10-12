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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"حد ينجدني من الشخص ده".. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب

"حد ينجدني من الشخص ده".. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب
"حد ينجدني من الشخص ده".. فيديو صادم للاعتداء على طفلة يشعل الغضب
إسراء عبدالمطلب

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يعتدي على طفلة باستخدام ولاعة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا ومطالبات بسرعة التدخل لحماية الأطفال والتحقق من ملابسات ما جرى.

وتداول مستخدمون المقطع مطالبين بتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، والكشف عن مكان الواقعة وتوقيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب أي جريمة.

فيديو الاعتداء على طفلة يشعل مواقع التواصل

أظهر الفيديو المتداول شخصًا يستخدم ولاعة لتعريض الطفلة للنار، في مشاهد أثارت استياء المتابعين، ودعوات إلى سرعة التحقق من حقيقة المقطع وظروف تصويره، والتأكد من سلامة الطفلة.

وأعاد مستخدمو مواقع التواصل نشر الفيديو، مطالبين الجهات المختصة بفحصه وتحديد مكان الواقعة، والتدخل لمنع تعرض الطفلة لأي أذى آخر.

استغاثة بشأن الاعتداء على الأطفال

تضمن المنشور المصاحب للمقطع استغاثة من سيدة تطالب بالتدخل لإنقاذ أطفالها من الاعتداء، وكتبت: "أنا عايزة حد ينجدني من الشخص ده".

كما اتهمت صاحبة المنشور الشخص الظاهر في الفيديو بتعاطي مواد مخدرة والاعتداء على أطفالها وتعذيبهم، وهي اتهامات لم تتضح صحتها بصورة مستقلة حتى الآن.

الداخلية تفحص المقطع وتحدد ملابساته

تعمل الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو المتداول، والتحقق من صحة المشاهد، وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، إلى جانب الوقوف على مكان التصوير وتوقيت الواقعة والظروف المحيطة بها.

ويستهدف الفحص كشف حقيقة ما ورد في المقطع والمنشور المصاحب له، والتحقق من الاتهامات المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة وتحديد المسؤوليات.

مطالبات بحماية الطفلة ومحاسبة المسؤول

أثار انتشار الفيديو مطالبات بسرعة التدخل لحماية الطفلة والأطفال الذين ورد ذكرهم في الاستغاثة، مع التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة وعدم التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق مؤكدة قبل انتهاء الفحص.

كما دعا متابعون إلى محاسبة المسؤول عن أي اعتداء يثبت ارتكابه، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الأطفال ومنع تعرضهم للعنف.

انتظار نتائج الفحص الأمني

لم تتضح حتى الآن، وفقًا للمعلومات المتاحة، هوية الشخص الظاهر في المقطع أو مكان تصويره، كما لم ترد تفاصيل مؤكدة بشأن توقيت الواقعة أو نتائج الفحص الأمني.

وتظل نتائج الفحص والتحريات ضرورية لكشف ملابسات الفيديو، والتحقق من صحة الاتهامات المصاحبة له، وتحديد الإجراءات القانونية التي ستُتخذ في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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