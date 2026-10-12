وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر

اعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إغلاق باب التقدم للحصول على السكن البديل لشاغلي وحدات "الإيجار القديم" رسمياً اليوم، مؤكدة أن الوزارة اتاحت الفرصة لجميع المواطنين ممن لديهم عقود إيجار قديم للتقدم وتوضيح موقفهم.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء أن مرحلة فحص وتدقيق كافة البيانات المقدمة قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية.

أوضحت الوزيرة أن خططها الحالية تركز بالكامل على شريحتين أساسيتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. وفيما يخص الإسكان الاجتماعي التقليدي، تم تخصيصه لمحدودي الدخل نظراً لوجود أولويات ومعايير محددة، بينما واجه صغار السن من فئات الخريجين الجدد (مثل المهندسين، المحامين، والمدرسين) صعوبة في الحصول على أولوية أو تحمل المقدمات المالية الكبيرة لوحدات الإسكان الاجتماعي، لكنهم يستطيعوا السداد الشهري.

ولحل هذه المعضلة، استحدثت وزارة الإسكان نظام "الإيجار التمليكي"؛ ليلبي احتياجات هذه الفئة من صغار السن ومتوسطي الدخل، بحيث يتيح لهم الحصول على وحدات سكنية بنظام إيجاري تمليكي ميسر.



وحول تفاصيل الطرح المالي وقيمة الأقساط، أوضحت الوزارة أن أعلى قيمة إيجارية مطروحة حتى الآن ضمن الطروحات الجديدة بلغت نحو ١٣٠٠٠ جنيه، والتي تأتي بنظام متكامل يدمج بين القسط والإيجار (حوالي 6,500 جنيه قيمة الإيجار، و6,500 جنيه قيمة القسط التمليكي)، لتمكين المواطن من التملك تدريجياً على مدار الفترة الزمنية المحددة للتعاقد.

كما شددت الوزيرة على أن الحكومة قد بدأت بالفعل في خطوات التنفيذ الفعلي وتسليم الوحدات للمستحقين ضمن المراحل الجارية، مؤكدة أن كافة الملاحظات المتعلقة بدراسة المدد الزمنية يتم التعامل معها في إطار حرص الدولة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق العقاري .