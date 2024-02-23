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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان  ماتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن اليوم هناك نشاط نسبي في حركة الرياح ووجود فرص لسقوط أمطار.
 

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31 درجة مئوية

وقالت “غانم” إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها، حيث تسجل العظمى على المحافظات الجنوبية 31 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.
 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود سحب منخفضة ومتوسطة وعالية ستحجب الشمس على مدار اليوم، لافتة إلى أن هذه السحب ستؤدي لوجود فرص أمطار خفيفة ومتوسطة على شمال البحرالأحمر.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية وخاصة الأقصر وأسوان، موضحة أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة المائية امطار درجات الحرارة

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