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برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
أ ش أ


 أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة والعدل بين الطلاب والجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية.

وقال النائب أبو العينين، إن مبدأ المساواة يجب أن يكون أساسا حاكما عند مناقشة أي تشريع، مع ضرورة وضع كل قانون في الإطار الذي أعد من أجله، مشددا على أن المساواة ليست عملية حسابية وأن لكل جامعة الحق في وضع قواعدها العامة التي تحقق التميز والتفوق.

وأضاف أن هناك أكثر من 120 جامعة تتنافس فيما بينها، مؤكدا أهمية تشجيع التميز ماديا ومعنويا، وأن مناقشة المادة لا تعني إلغاء المزايا التي تتمتع بها الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة كيان تمثل إضافة كبيرة لمنظومة الجامعات المصرية، ويمكن أن تسهم في تطوير علوم المستقبل، مشيدا بمكانتها وإدارتها.

النائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية السيد رئيس الجمهورية قانون إنشاء جامعة كيان

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