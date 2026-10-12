وزير الخارجية يثمن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية - المصرية

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية - المصرية، معرباً عن التطلع إلى دورها في تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين مع الدكتور يونادي وابا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية–المصرية، وذلك في إطار زيارته إلى بانكوك.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العام الجاري، بما يشمل انعقاد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بالقاهرة، وتعدد الزيارات البرلمانية المتبادلة، ومن بينها زيارة نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي إلى مصر في سبتمبر 2026.

وشدد على أهمية عمل مجموعة الصداقة على تبادل الزيارات واللقاءات، وتفعيل التواصل المباشر بين اللجان النوعية، وعقد حوارات افتراضية دورية مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ في مصر، خاصة في المجالات التعليمية والثقافية وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين.

كما أكد وزير الخارجية التطلع إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن مصر تمثل منصة واعدة للشركات التايلاندية، في ضوء حجم سوقها المحلية وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ودعا مجموعة الصداقة إلى دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتشجيع الشركات التايلاندية على استكشاف فرص التصنيع والاستثمار في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز فرص التعاون الفني والتدريب المهني وزيادة المنح الدراسية في المجالات المتميزة في البلدين.