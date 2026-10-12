بعد جولته الآسيوية.. الرئيس السيسي يتحدث عن مكانة مصر والتحديات الاقتصادية

بين صمود الشعب المصري في مواجهة التحديات، ومكانة مصر على الساحة الدولية، رسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح رسالته عقب عودته من جولته الآسيوية، مؤكدًا أن المواطنين هم أصحاب الفضل الأكبر في تجاوز الأزمات، بقوله: "بطل المعركة هو الشعب المصري، مش المسؤولين المصريين". كما استعرض الرئيس نتائج الجولة التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وما حققته من خطوات جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في مقدمتها توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وجاءت تصريحات الرئيس عقب عودته إلى القاهرة من جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2026، وأسفرت عن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، من بينها الصناعة والطاقة والزراعة والاستثمار.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري هو بطل المعركة في مواجهة التحديات، مشددًا على أن تجاوز الأزمات لا يتحقق إلا بصلابة المواطنين وصبرهم وعملهم، فيما أشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة تحظى باحترام دولي، وتشجع الدول على تعزيز التعاون والشراكات مع مصر.

جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني عقب وصول الرئيس السيسي إلى مطار القاهرة، بعد عودته من جولته الآسيوية التي أجراها خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2026، وشملت تحركات لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية مع الدول التي زارها.

السيسي: الشعب المصري بطل المعركة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعراقة الشعب المصري ومكانة مصر الحضارية، مؤكدًا أن المواطنين تحملوا ضغوطًا اقتصادية كبيرة منذ عام 2011 وحتى الآن، في ظل أزمات وتحديات انعكست على الأوضاع المعيشية.

وأكد السيسي أن "بطل المعركة هو الشعب المصري، مش المسؤولين المصريين"، مشيرًا إلى أن قدرة الدولة على مواجهة التحديات ترتبط بصلابة الشعب وصبره وعمله، وما أظهره من قدرة على تحمل الأعباء خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس أن مصر دولة سخية، وأن دورها لا ينقطع مهما كانت الأزمات التي تمر بها، موضحًا أن ما يقدمه المصريون يعكس أصالة الشعب وكرمه وحرصه على مساندة الآخرين.

السياسة الخارجية المصرية تحظى باحترام دولي

وأشار الرئيس السيسي إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والانضباط والصبر في التعامل مع الأزمات، وهو ما أسهم في تعزيز احترام الدول لمصر وتشجيعها على تطوير علاقاتها معها.

وأوضح أن نتائج الزيارات واللقاءات مع قادة الدول تعكس تقديرًا للمسار السياسي المصري، وحرص القاهرة على إقامة علاقات متوازنة وجادة مع مختلف الأطراف.

ولفت الرئيس إلى أن التقدير لمصر لا يقتصر على العلاقات الرسمية، بل يمتد إلى المستوى الشعبي، مشيرًا إلى ما لمسه من حفاوة في الاستقبال خلال جولته الآسيوية.

وأكد أن ضبط النفس والتعامل المتزن مع الأزمات، إلى جانب الحفاظ على استقرار العلاقات مع الدول الأخرى، يمثلان ركيزة أساسية في نهج السياسة الخارجية المصرية، ويسهمان في تعزيز مكانة الدولة وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.

20 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الجولة الآسيوية

وفيما يتعلق بنتائج الجولة الآسيوية، قال الرئيس السيسي إنها حققت نتائج إيجابية على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة مع الدول التي شملتها الجولة.

وأوضح أن من أبرز أهداف هذه الاتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين مصر والدول الشريكة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار.

وشملت مجالات التعاون قطاعات صناعية واستثمارية متنوعة، من بينها صناعات البتروكيماويات والسيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والاستزراع السمكي، إلى جانب التعاون في مجال المحطات النووية، ومن بينها محطة الضبعة.

فرص استثمارية جديدة في مصر

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمتلك مزايا نسبية وفرصًا استثمارية كبيرة، مدعومة بما شهدته الدولة من تطوير للبنية التحتية، بما يعزز قدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة.

وأشار إلى استعداد الدولة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاستثمارات، سواء من خلال القطاع الخاص أو الاستثمارات الحكومية أو المشروعات المشتركة بين الحكومات ورجال الأعمال في مصر والدول الشريكة.

وشدد الرئيس على أهمية تحرك المسؤولين المصريين لتفعيل الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال الجولة الآسيوية، والاستفادة من رغبة الدول الشريكة في تعزيز علاقاتها مع القاهرة، بما يسهم في تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.

الاستقرار السياسي ودعم التعاون الاقتصادي

وأوضح السيسي أن الاستقرار السياسي، رغم الضغوط الاقتصادية التي مرت بها البلاد، يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة الدول الأخرى في مصر، ويدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العلاقات المتوازنة مع الدول الشريكة تتيح فرصًا لتبادل المصالح وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يحقق نتائج عملية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على نتائج الجولة الآسيوية، وتكثيف الجهود لتفعيل الاتفاقيات الموقعة، إلى جانب توجيه الشكر للشعب المصري، مشيدًا بما لمسه من تقدير لمصر ومكانتها خلال الاستقبالات الرسمية والشعبية التي شهدتها الجولة.