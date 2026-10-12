مستشار وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية على مطار الرياض عمل إرهابي جبان

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عمل إرهابي جبان يعكس، لجوء الجماعة إلى التصعيد عندما تتعرض لضربات أو تمر بحالة ضعف، بهدف إحداث صدمة والتأثير على معنويات الناس وفرض واقع جديد.

وأوضح الكميم، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف الطيران يهدد الحجاج المتوجهين إلى المقدسات الإسلامية، مشيرًا إلى أن معاناة اليمن من هجمات الحوثيين تشمل تفجير المساجد والمدارس القرآنية، معتبرًا أن هذه الممارسات ترتبط بأيديولوجية الجماعة.

وأضاف مستشار وزير الدفاع اليمني أن الصواريخ الباليستية التي تستخدمها جماعة الحوثي إيرانية الصنع، وخبراء إيرانيين يطلقونها من اليمن باتجاه الأراضي اليمنية والممرات الملاحية والسعودية، لافتًا إلى أن قدرات إيرانية مماثلة استُخدمت في هجمات أثرت على مطارات بالإمارات والكويت والبحرين.